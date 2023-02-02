哈通社2月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 -- 哈通社为各位读者总结2月2日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月2日，星期四

2月2日是阳历一年中的第33天，离全年的结束还有332（闰年则还有333）。

世界各国/地区节日

世界湿地日 2月2日是世界湿地日，由国际湿地公约常委会于1996年10月确立，以便开展各种活动来提高公众对湿地的认识，促进湿地保护。 1971年2月2日，在伊朗的拉姆萨尔签署了全球性政府间的保护公约《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》，简称《湿地公约》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1913年 《哈萨克报》哈萨克文阿拉伯字母版首期在奥伦堡发行。

1993年 哈萨克斯坦同欧盟建立外交关系。

2005年纳扎尔巴耶夫总统出席阿斯塔纳国际机场新航站楼揭幕仪式。

2012年 欧亚经济委员会开始运作。

2015年 阿拉木图松哈尔国际跳台滑雪场在世界排名中位列第三位。

2017年 哈萨克斯坦代表团在阿拉木图举行的大冬会上获得7枚金牌。

2018年 «全球化时代的数字化议程»的欧亚经济联盟国际论坛在阿拉木图市举行。