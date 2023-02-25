哈通社2月25日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月25日 -- 哈通社为各位读者总结2月25日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月25日,星期六

2月25日是阳历一年中的第56天，离全年的结束还有309天（闰年则还有310天）。

世界各国/地区节日：

科威特国庆日 1961年2月25日，科威特宣布独立，这一天被确定为科威特国庆日。

苏里南革命日 这一节日是在1980年的武装革命运动之后被确立的。

格鲁吉亚苏维埃占领日 1921年2月25日，前苏联红军占领格鲁吉亚首都第比利斯，随后宣布格鲁吉亚并入苏联。为纪念在相关暴行中的遇难者，格鲁吉亚于2010年将这一天宣布为纪念日。

匈牙利共产党政权受害者纪念日 匈牙利于2000年通过法案，将这一天定为纪念日，以缅怀在1947年2月25日被前苏联当局迫害的政治人物。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1971年 杰兹卡兹甘铜冶炼厂投产。

1991年 哈萨克苏维埃部长级会议通过《关于在塞梅市建立放射医学和生态学研究所》的决议。

1993年 根据哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署的总统令，原哈萨克苏维埃太空研究所重组为哈萨克斯坦国立航天研究机构。

1994年 哈萨克斯坦共和国与柬埔寨王国正式建交。

1999年 哈萨克斯坦独立后首次进行人口统计，统计活动持续至当年3月4日，结果显示当年哈萨克斯坦全境人口为15 673 400人。

2010年 首座共和国石油博物馆，在位于阿拉木图的哈萨克-不列颠大学建立。

2011年 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫获选国际«年度人物-2010»荣誉。

2012年 在沙特举行的G20峰会上，哈萨克斯坦代表向各国介绍了纳扎尔巴耶夫总统《社会经济现代化：哈萨克斯坦发展的主要方向》国情咨文。

2013年 哈萨克斯坦国家电视台国产剧《生命长河》开播。

2014年 «永恒的国家»系列活动在阔科谢套文化宫举行。

2016年 哈萨克斯坦最高法院组建下属的司法学院。

2017年 日本Jogmec公司开始在卡拉干达州开展地下资源勘探和开采业务，初期投资达5000万美元。

2018年 第23届平昌冬奥会闭幕，短道速滑选手阿布扎力•阿吉加利耶夫将高举哈萨克斯坦国旗入场。凭借自由滑雪项目选手尤利亚•茄莉谢娃所获得的一枚铜牌，哈萨克斯坦在奖牌榜上，同拉脱维亚和列支敦士登并列第28位。

2019年 时任总统纳扎尔巴耶夫签署命令，批准政府总理阿斯哈尔·马明提名的新内阁成员名单。

2019年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于进一步改善国家管理体系的法令，成立数字发展、国防和航天工业部。此外，总统签署法令解散信息和通讯部，并改组为新闻和社会发展部。

2020年 政府总理阿斯哈尔·马明在塔什干同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行会晤。

2021年 哈萨克斯坦与中国外交部举行第十九轮领事磋商会议

2021年 突厥斯坦市正式加入世界遗产城市组织。