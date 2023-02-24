哈通社2月24日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月24日 -- 哈通社为各位读者总结2月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月24日,星期五

2月24日是阳历一年中的第55天，离全年的结束还有310天（闰年则还有311天）。

世界各国/地区节日：

爱沙尼亚独立日 1918年2月24日爱沙尼亚宣布独立，成立爱沙尼亚共和国。哈萨克斯坦与爱沙尼亚于1992年5月27日建立外交关系。

泰国艺术节 由每年的2月24日庆祝，旨在纪念拉玛二世诞辰日。拉玛二世曾是一名诗人、画家。

墨西哥国旗日 每年2月25日为墨西哥国旗日，墨西哥民众都会在这天来到市中心广场上举行庆祝活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1917年 托尔盖地区发生著名多哈勒之战，这是哈萨克民族英雄阿曼克叶勒德•伊曼诺夫带领下的民族独立运动伟大战役之一。

1992年 «哈萨克电影»国有公司正式成立。

2010年 阿拉木图市举行题为《儿童神经系统疾病诊断和治疗的创新方法》的第5届中亚国家儿童神经学会议。

2011年 哈萨克斯坦足球协会新网址kff.kz正式上线。

2012年 乌斯卡曼市举行苏联民族英雄伊兹胡特•阿伊特库夫纪念晚会，阿伊特库夫在波洛茨克战役（1944年）中牺牲。

2012年 阿斯塔纳市举行冬季特殊奥林匹克运动会，运动会吸引哈萨克斯坦、奥地利、俄罗斯以及乌兹别克斯坦等国家的320名运动员参赛。特殊奥林匹克运动会是为身心障碍者所设计的国际体育竞赛。

2015年 «阿拉木图-2015年伊斯兰文化首都»国际会议在阿拉木图市举行。

2017年 阿拉木图市在全球创新型城市排行中位列第15位。

2018年 哈萨克斯坦驻法国大使詹•哈利耶夫在巴黎会见«哈萨克斯坦-法国»议会间友好联盟主席皮尔·卡布列·卡布勒达。

2019年 为参加在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克举行的第29届冬季大学生运动会，哈萨克斯坦大学生运动代表团从首都阿斯塔纳启程前往俄罗斯。

2020年 哈萨克斯坦自由式摔跤运动员约瑟夫·巴特尔穆尔扎耶夫在新德里举行的亚锦赛中获得冠军。