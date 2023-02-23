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    哈通社2月23日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 2月 23 日 星期四 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/2月23日 -- 哈通社为各位读者总结2月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月23日,星期四

    2月23日是阳历一年中的第54天，离全年的结束还有311天（闰年则还有312天）。

    世界各国/地区节日：
    祖国保卫者日 祖国保卫者日是俄罗斯，白俄罗斯和乌克兰等国家的法定假日，为每年的2月23日，全国放假一天。旨在纪念1918年2月23日，苏联红军在彼得格勒南部普斯科夫击退德军的日子。
    文莱达鲁萨兰国国庆日 文莱位于亚洲东南部，1988年成为英国殖民地，1984年获得独立。哈萨克斯坦与文莱于2000年5月14日建立外交关系。
    塔吉克斯坦祖国保卫者日 每年的2月23日也是塔吉克斯坦的祖国保卫者日，改日旨在纪念塔吉克斯坦国民军建立日。
    这一天在哈萨克斯坦历史上：
    1990年 哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会通过《关于哈萨克苏维埃社会主义共和国最高委员会主席》决议，并将努尔苏丹•阿比舍吾勒•纳扎尔巴耶夫推举为主席。
    1992年 纳扎尔巴耶夫总统对巴基斯坦进行了正式访问。
    1993年 《哈萨克斯坦-匈牙利》友谊协会在阿拉木图友谊之家成立。
    1995年 阿拜之家在英国首都伦敦市开设。
    2011年 位于白俄罗斯首都明斯克的雅克布•科拉斯博物馆举行纪念哈萨克伟大诗人江布尔•贾巴耶夫诞辰165周年的文学晚会。
    2012年 哈萨克斯坦成为加入八国集团«防扩散安全倡议»的第24个国家。
    2012年 哈萨克斯坦国家银行被接纳为伊斯兰金融服务委员会准成员。
    2014年 土库曼斯坦在阿克套市开设领事馆。
    2015年 哈萨克斯坦成为2015-2017全面禁止核试验条约组织联合轮值主席国。
    2016年 纳扎尔巴耶夫总统在其个人主页公布关于哈萨克斯坦的纪录片。

    2017年 乌克兰签署2017阿斯塔纳世博会参展合同。

    2018年 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃23日在总统府接受了多位外国新任驻哈萨克斯坦大使递交的国书。

    2021年 国家翻译局公共基金执行总裁热万·肯杰汗吾勒23日表示，谷歌语音翻译服务正式添加哈萨克语。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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