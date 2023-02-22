哈通社2月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/努尔苏丹/2月22日 -- 哈通社为各位读者总结2月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月22日，星期三

2月22日是阳历一年中的第52天，离全年的结束还有313（闰年则还有314）天。

世界各国/ 地区节日

国际犯罪受害者提供支持日 1990年2月22日，英格兰政府宣布了《犯罪受害者宪章》。1985年11月29日，联合国通过《为罪行和滥用权力行为受害者取得公理的基本原则宣言》。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 哈萨克斯坦政府通过决议设立伊犁-阿拉套国家公园。

1999年 «内华达-塞梅»反核试验运动迎来10周年。

2006年 哈萨克斯坦女性企业家协会在阿斯塔纳举行首届欧亚女性峰会。

2007年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署《关于批准亚洲互动和建立信任措施会议秘书处的协议》。

2010年 «记忆»爱国俱乐部在阿拉木图市成立。

2010年 阿拉木图市举行阿拉什领袖阿里汗•博凯汗诺夫作品集（共七卷）前三卷首发式。

2011年 首任总统纳扎尔巴耶夫对中国进行正式访问。

2016年 《国家地理-哈萨克斯坦》杂志哈萨克文版首刊正式发行。

2017年 国家科学院成立70周年纪念大会在阿拉木图举行。

2018年 白俄罗斯女子冬季两项队在韩国平昌阿尔卑西亚越野和冬季两项中心举行的第23届冬季奥运会冬季两项女子4 x 6公里接力赛中以1小时12分03.4秒夺冠，代表该国出战的哈萨克族选手迪娜拉·阿勒穆别科娃获得奥运金牌。

2019年 时任政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫发表声明，解散政府。

2020年 哈萨克斯坦选手爱德华·叶申科在卡塔尔国际射击锦标赛双向飞碟射击比赛中获得冠军。