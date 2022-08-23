2022 年 8月 23 日 星期二 16:11

美国亚特兰大发生枪击事件致2死1伤 嫌疑人在机场被捕

哈通社/努尔苏丹/8月23日 —— 据中新社消息，美国东南部佐治亚州首府亚特兰大市中心当地时间22日发生枪击事件，造成2人死亡，1人受伤。一名嫌疑人在机场被拘捕。

美联社报道称，22日13时45分左右，接到报警的亚特兰大警方在市中心一栋大楼内发现两人中枪。警方说，其中一人当场死亡，另一人被送医治疗。大约15分钟后，警方再次接到报警，称不到1英里(1.6公里)之外的第二栋建筑内发生枪击事件。一名中枪者被送往医院并重伤不治。

《纽约时报》报道称，亚特兰大警察局临时局长达林·席尔鲍姆(Darin Schierbaum)说，枪击事件发生后，警方在事发区域展开搜查并向民众发布了“就地避难”命令。

当日16时左右，警方在亚特兰大哈茨菲尔德－杰克逊国际机场将涉嫌制造两起枪击事件的一名女性嫌疑人拘捕。美国有线电视新闻网援引席尔鲍姆的话说，警方在机场找到一把手枪。亚特兰大市长安德烈·狄更斯说，嫌疑人是在通过机场安检之前被逮捕的。警方表示，“庞大的视频监控网络”帮助他们追踪到了嫌疑人。

席尔鲍姆在当天的新闻发布会上说，警方不认为当日的枪击事件是随机的暴力行为。警方表示，暂不清楚嫌疑人的作案动机。