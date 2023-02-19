哈通社2月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月19日 -- 哈通社为各位读者总结2月19日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月19日，星期日

2月19日是阳历一年中的第50天，离全年的结束还有315（闰年则还有316）。

世界各国/地区节日

世界鲸鱼日 每年2月19日为世界鲸鱼日，1986年由国际捕鲸委员会（International Whaling Commission）发起。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年 纳扎尔巴耶夫总统签署《关于成立国家人权委员会》法令。

2003年 哈萨克斯坦代表团出席在莫斯科举行的欧亚经济共同体首届国际经济论坛。

2008年 关于苏联女英雄阿莉娅•莫勒达古洛娃的书《英雄事迹》在莫斯科举行首发仪式。

2009年 哈萨克斯坦驻伊朗戈尔甘总领事馆举行开馆仪式。

2010年 哈萨克斯坦驻捷克大使馆在国际商会（International Chamber of Commerce）支持下举行题为《哈萨克斯坦的经济和投资机会》的研讨会。

2014年 土库曼斯坦驻阿克套领事馆举行开馆仪式。

2018年 参议院议长托卡耶夫出席2018慕尼黑安全会议。

2018年 纳扎尔巴耶夫总统签署总统令，批准对2017年10月26日颁布的《关于哈萨克文字母从西里尔字母转换为拉丁字母规范的第569号总统令》进行修改。

2019年 哈萨克斯坦艺术体操队在匈牙利首都布达佩斯举行的国际大奖赛摘得3枚奖牌。

2020年 哈萨克斯坦阿塔梅肯商业频道（Atameken Business）推出了我国首个虚拟主播。

2021年 西班牙发行了庆祝哈萨克斯坦独立30周年的纪念邮票。