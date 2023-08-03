超强台风“卡努”致日本冲绳县2人死亡超16万住户停电

哈通社/阿斯塔纳/8月3日--据外媒综合报道，截至3日，超强台风 «卡努»正在冲绳县宫古岛以北约210公里处缓慢向西北偏西方向移动，当天9时已形成暴风圈，预计于本周末接近九州南部。

截至当地时间3日，台风造成冲绳县2人死亡，约16.7万户家庭停电，占该县家庭总数的近30%，电力公司正在抓紧恢复供电。