哈通社2月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月14日 -- 哈通社为各位读者总结2月14日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月14日，星期二

2月14日是阳历一年中的第345天，离全年的结束还有320（闰年则还有321）。

世界各国/地区节日

世界首台电脑问世纪念日 1946年2月14日，世界上第一台电脑«ENIAC»在美国宾夕法尼亚大学诞生，它的诞生为人类开辟了一个崭新的信息时代，使得人类社会发生了巨大的变化。

圣瓦伦节 该日是欧美传统民间节日，又译圣瓦伦丁节（saint valentine's day ），定于每年2月14日。这一古老的节日又被作为情人节，情侣们在这一天互相交换贺卡和礼物，借此表达对彼此的爱意。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与奥地利正式建立外交关系。

1992年 古里耶夫州古里耶夫市正式改名为阿特劳州以及阿特劳市。

1992年 独联体11国首脑在明斯克举行第四次首脑会议，其中包括哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯以及乌克兰等国家。

1994年 哈萨克斯坦正式加入国际原子能机构。

2011年 希腊驻哈萨克斯坦大使在古米列夫欧亚国立大学举行题为«文化外交»的讲座。

2012年 哈萨克斯坦15家食品制造企业出席在莫斯科举行的2012年度国际食品展览会。

2014年 巴弗洛达尔州博物馆举行旨在纪念沙肯•阿伊马诺夫诞辰100周年的«弘扬名族艺术»展览会。

2017年 哈萨克斯坦拳手戈洛夫金步入拳王头衔排行榜前五。