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    哈通社2月13日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

    2023 年 2月 13 日 星期一 , 07:00

    哈通社/阿斯塔纳/2月13日 -- 哈通社为各位读者总结2月13日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    2月13日,星期一

    2月13日是公历年的第44天，离一年的结束还有321天（闰年是322天）。

    世界各地节日

    世界无线电日——2013年1月14日，联合国大会正式批准联合国教科文组织宣布设立的世界无线电日。第67届联合国大会通过了联合国教科文组织第36届大会宣布的将2月13日（联合国电台于1946年的这一天成立）作为世界无线电日的决议。

    巴西里约嘉年华——2月13日是里约嘉年华，也被称为巴西最受欢迎的民间节日，也有«地球上最伟大的表演»之称。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1915年塞梅市举行欧洲风格的首场戏剧演出，演出挑选«Birzhan和Sara的阿肯弹唱»作为题材。

    1993年«Kazakhstan Caspian Shelf» 海上石油开采公司成立，公司主要任务为探索哈萨克斯坦里海领域的石油及天然气资源。

    2003年纳扎尔巴耶夫总统倡议下，首届和平与和谐国际论坛在阿拉木图市举行。

    2007年哈萨克斯坦作家、肖洛霍夫奖获得者萨比特·多萨诺夫荣获吉尔吉斯斯坦政府颁发的«黄金人物»国家奖。

    2010年纳扎尔巴耶夫总统对阿联酋进行正式访问，并同阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬举行双边会谈。

    2013年哈萨克斯坦-白俄罗斯外交部副部长级别磋商会谈在阿斯塔纳举行。

    2013年哈萨克斯坦国家博物馆举行题为«国家博物馆考古考察»展览。

    2017年在哈萨克斯坦地理学会的支持下，哈萨克斯坦登山家和著名旅行者安德烈·甘达列夫攀登了澳大利亚大陆最高峰科西丘兹山（2,228米）。

    2018年在迪拜举行的第六届世界政府首脑会议上成立了全球幸福联盟。 六个国家——阿拉伯联合酋长国，哈萨克斯坦，哥斯达黎加，墨西哥，葡萄牙和斯洛文尼亚-成为该协会的成员。

    作者:

    木合塔尔·哈力木拉吾勒

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