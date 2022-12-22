日本新型主力火箭拟于明年2月12日发射

2022 年 12月 22 日 星期四 , 17:44

哈通社/东京/12月22日 —— 据共同社报道，宇宙航空研究开发机构（JAXA）等研发的日本新型主力火箭H3的1号机拟于明年2月12日发射，正在进行协调。

据报道，发射地点为鹿儿岛县的种子岛宇宙中心。这是当前H2A火箭的后续机型。H3火箭原定2020年度发射，推迟是因为新开发的引擎故障而修改了设计。

据JAXA介绍，这是继2001年夏季H2A火箭1号机后，主力大型火箭约20年来再次更新换代。

H3的1号机发射时将搭载用于掌握灾情等的地球观测卫星“大地3号”。计划把费用控制在此前的5成，通过取消辅助的固体火箭助推器，花费预计约为50亿日元（约合人民币2.6亿元）。

截至本月，JAXA实施了用于实际机体的主引擎点火测试。鉴于小型固体燃料火箭“艾普斯龙”6号机发射卫星失败，JAXA更换了部分零部件。JAXA称“发射1号机的开发作业已基本完成”。

H3火箭全长63米、直径5.2米，运载人造卫星的能力被认为达到目前主力火箭H2A的1.3倍以上。今后还将发射运送物资的JAXA新型无人补给机“HTV-X”，给国际空间站以及美国主导开发的绕月基地“门户”送货。