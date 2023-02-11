哈通社2月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/2月11日 -- 哈通社为各位读者总结2月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

2月11日，星期六

2月11日是阳历一年中的第342天，离全年的结束还有323（闰年则还有324）。

世界各国/地区节日

妇女和女童参与科学国际日 世界上女性研究员的比例不足30%。联合国教科文组织的数据 (2014-2016年) 显示，只有约30%的女学生会在接受高等教育时选择科学、技术、工程、数学 (STEM) 相关领域。在全球范围内，女学生在信息通信技术 (3%)、自然科学、数学和统计学 (5%) 以及工程、制造、数学和统计学 (8%) 等学科的录取率尤其低。为争取妇女和女童充分与平等地参与科学的权利，进一步实现性别平等，增强妇女和女童权能，联合国大会根据大会第A/RES/70/212号决议，宣布2月11日为«妇女和女童参与科学国际日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 哈萨克斯坦与西班牙正式建立外交关系。

1997年 阿拉木图高等军校重组为武装力量军事学院。

2000年 阿布莱汗国际关系与外国语大学为中玉兹汗阿布莱汗竖立纪念碑。

2009年 萨穆鲁克-卡泽纳国家基金成立SK药业公司。

2010年 阿尔法拉比国立大学毕业生协会分部在英国伦敦成立。

2011年 哈萨克斯坦媒体协调委员会成立。

2016年 «博拉沙克»奖学金语言学校在阿斯塔纳成立。

2018年 自由滑雪运动员尤利亚•茄莉谢娃为哈萨克斯坦摘得平昌冬奥会首枚奖牌。

2018年哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达伊别尔艮在全球中文音乐榜上榜年度盛典荣获«年度最受欢迎歌手»奖。

2020年 部分外籍公民和哈萨克斯坦公民被授予«哈萨克斯坦共和国宪法25周年»纪念勋章。

2021年 哈萨克斯坦选手尤利娅·加利谢娃在美国鹿谷举行的国际雪联(FIS)世界自由式滑雪公开赛中夺得金牌。