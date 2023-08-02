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国际油价1日下跌

2023 年 8月 2 日 星期三 , 08:49
国际油价1日下跌

哈通社/阿斯塔纳/8月2日--国际油价1日下跌。

截至收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收跌0.43美元报每桶81.37美元，跌幅0.53%。10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收跌0.52美元报每桶84.91美元，跌幅0.61%。

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