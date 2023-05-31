瑞银：“一带一路”沿线国家年基建支出或超1万亿美元

哈通社/阿斯塔纳/5月31日--据中新社报道，瑞银证券亚洲工业行业主管、中国研究部副总监徐宾30日表示，“一带一路”沿线国家年基建支出可能超过1万亿美元，对“一带一路”未来十年的发展更加看好。

当天，瑞银举办媒体分享会，对中国“一带一路”倡议十周年进行解读，并对“一带一路”基建行业进行展望。

徐宾表示，“一带一路”倡议提出十年来，呈现诸多发展亮点。截至2022年，中国企业在“一带一路”合作领域累计投资3980亿元人民币，在当地创造了42万个工作岗位。2022年，中国与“一带一路”沿线国家的贸易占中国贸易总额的33%，而在2013年仅为25%。

世界银行预计，到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，并将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%。

对于未来十年“一带一路”倡议的发展，徐宾表示，根据自上而下的分析，“一带一路”沿线国家年基建支出可能超过1万亿美元。“一带一路”沿线国家潜在年基建需求(1.1万亿美元)为中国2022年基建支出的30%左右。乐观情景下，假如这些国家的基建固定资产投资占GDP(国内生产总值)比例与中国相近(15%)，由此得出年需求将达到2万亿美元。

“多数‘一带一路’沿线国家的总债务占GDP比例是其政府收入占GDP比例的2至3倍，表明政府收入不足以支撑基建项目投资。”徐宾表示，债务占收入比例较低和治理能力较强的国家在为基建项目融资方面能力更强，且中国政策性银行和多边发展银行融资在“一带一路”中发挥关键作用。

徐宾表示，得益于“一带一路”，过去十年中国资本品出口稳步提升。随着进口替代推进，预计中国资本品将具备足够竞争力，从而在全球市场内获得更多份额。“中国一直在积极扩大陆路交通运输网络，通过更加便捷的交通运输方式，将更有助于‘一带一路’沿线国家未来贸易发展。”