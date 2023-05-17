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哈萨克斯坦企业代表团访问中国西安，签署1亿美元合同

2023 年 5月 17 日 星期三 , 08:45
哈萨克斯坦企业代表团访问中国西安，签署1亿美元合同

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--据贸易和一体化部新闻处消息，在“中亚—中国”峰会召开之际，哈萨克斯坦贸易和一体化部与QazTrade联合组织了国内企业家代表团前往中国西安进行考察和商务活动。超过40家哈萨克斯坦食品生产商参加了为期3天的活动。

他们大多数来自生产乳制品和肉制品、面食和糖果、蜂蜜、酒精饮料、麸皮、果汁等产品的企业。

此外，800多名中国企业家以及哈萨克斯坦驻西安总领事馆、西安市促进国际贸易委员会、西安市人民政府、陕西省外事办公室等机构的代表也参加了商业会议。

哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特•托热巴耶夫在致辞中指出，尽管处在后疫情时期，2022年哈中两国贸易额再创历史新高，超过240亿美元，哈萨克斯坦对华出口增长三分之一以上，达132亿美元。

他表示，哈萨克斯坦对中国商品的需求也同样在上升，自华进口增加33.5%，达110亿美元。他还指出，今年第一季度，双边贸易继续增长，2023年1-3月，哈中贸易额达59亿美元，比上年同期（46亿美元）增长28.1%。

西安市副市长吕来升则指出，哈萨克斯坦企业为中哈合作的发展做出了积极贡献。他高度评价了哈萨克斯坦对“一带一路”倡议的积极支持与参与。

在商务活动期间，哈萨克斯坦企业代表全面推介了各自出口潜力，并与中国合作伙伴签署了价值约1亿美元的出口合同，包括骆驼奶粉、饮料、鸡蛋面、牛羊肉等产品，并签署了4份关于在中国进一步开展经贸合作的备忘录。

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【编译：阿遥】


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