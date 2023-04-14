粮农组织：农业粮食体系中的性别不平等给世界带来1万亿美元的损失

哈通社/阿斯塔纳/4月14日---联合国官网发布的联合国粮食及农业组织（粮农组织）最新报告显示，解决农业粮食体系中的性别不平等问题并为女性赋权，可以减少饥饿，提振经济发展，增强抵御气候变化和新冠疫情等冲击的韧性。

报告指出，从全球来看，36%的女性劳动者和38%的男性劳动者在农业粮食体系中就业。然而，女性的作用往往趋于边缘化，更多从事非正规、非正式、兼职、低技能、劳动密集型工作，其工作条件可能不及男性。从事农业有偿工作的女性境况类似，他们的收入是男性的82%。此外，女性土地的权属保障不足，获得信贷和培训的机会较少，并且必须适应为男性设计的技术。除歧视外，此类不平等也造成由女性和男性管理的同等规模农场存在24%的土地生产率差距。

粮农组织总干事屈冬玉在报告前言中表示，如果能够解决农业粮食体系中普遍存在的性别不平等问题并为女性赋权，世界将在落实消除贫困和建设无饥饿世界这两个目标方面取得飞跃。

研究指出，缩小男性和女性在农业生产率以及农业粮食体系中就业的工资差距将使全球国内生产总值增加近1万亿美元，帮助4500万人摆脱粮食不安全。

同样，女性赋权项目可比单纯的性别主流化项目收益更大。报告作者阐明，如果农业粮食体系中一半的发展干预措施重点关注女性赋权，将有助于促进5800万人的收入取得大幅增加。同样，2.35亿人的韧性将显著增强。

报告的总体结论指出，减少生计方面的性别不平等、改善资源获取和增强韧性有助于大力促进实现性别平等和女性赋权以及建设更公正且更可持续的农业粮食体系。

这包括缩小在获取资产、技术和资源方面的差距。研究表明，采取干预措施提高女性生产水平，解决照护和无偿家务劳动负担问题、提供教育和培训以及加强土地权属保障，能够推动取得良好成效。

提供儿童保育服务可对母亲在农业粮食体系活动中就业产生重大积极影响，而社会保护计划可增加女性就业，增强女性韧性。

报告进一步建议，转变性别观念的方法在改变歧视性规范方面富有前景，具有成本效益且回报显著。