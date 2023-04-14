粮农组织：农业粮食体系中的性别不平等给世界带来1万亿美元的损失

哈通社/阿斯塔纳/4月14日--据联合国新闻中心报道，联合国粮食及农业组织13日发布《女性在农业粮食体系中的地位》报告，全面阐述女性在农业粮食体系中的工作状况。

报告指出，解决农业粮食体系中的性别不平等问题并为女性赋权，可推动全球经济总值增加1万亿美元，帮助4500万人摆脱粮食不安全，并增强抵御气候变化和新冠疫情等冲击的韧性。

从全球来看，36%的女性劳动者和38%的男性劳动者在农业粮食体系中就业。然而，女性的作用往往趋于边缘化，更多从事非正规、非正式、兼职、低技能、劳动密集型工作，其工作条件可能不及男性。从事农业有偿工作的女性境况类似，他们的收入是男性的82%。

报告指出，在许多国家，与男性相比，农业粮食体系是女性更为倚重的生计来源。例如在撒哈拉以南非洲，66%的女性就业于农业粮食体系，而男性在该部门的就业比例为60%。在南亚，绝大多数女性就业于农业粮食体系（女性比例为71%，男性则为47%），尽管劳动力人口中的女性比例低于男性。

报告还指出，一旦经济不景气，女性失业首当其冲。从全球来看，在疫情第一年，22%的女性失去了农业粮食体系中非农部门的工作，而男性的这一比例仅为2%。

疫情期间，女性的粮食不安全水平增长更快，由于女性必须承担更多的照护职责，女孩入学率下降的幅度也大于男孩。性别暴力亦有所上升，尤其是针对妇女和女孩的家庭暴力。

报告的总体结论指出，减少生计方面的性别不平等、改善资源获取和增强韧性有助于大力促进实现性别平等和女性赋权以及建设更公正且更可持续的农业粮食体系。

这包括缩小在获取资产、技术和资源方面的差距。研究表明，采取干预措施提高女性生产水平，解决照护和无偿家务劳动负担问题、提供教育和培训以及加强土地权属保障，能够推动取得良好成效。