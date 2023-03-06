央行将发行《天鹅》和《礼炮1号》纪念硬币

500坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，有一枚1毫米钻石，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行4000枚。

200坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行10000枚。

100坚戈纪念币由MN 25白铜以出厂硬币（brilliant uncirculated）标准制作，净重11.17克，直径31毫米，共发行30000枚。

面值为500坚戈和200坚戈的《礼炮1号》纪念币属于央行发行的主题为《太空》系列，该纪念币旨在纪念人类发射的第一个地球空间站--礼炮1号满50周年。

纪念币正面描绘了一幅象征着人类与宇宙统一的构图，代表着过去与现在的联系；背面描绘了«礼炮1号»空间站并印有«BAIKONUR»和«1971-2021»字样，其周围印有哈萨克文、俄文和英文的国家名称（哈萨克斯坦共和国）铭文。

500坚戈纪念币由41.4克银和26.8克钽制成，以精制硬币（рrооf）标准打造，净重14.6克，直径38.61毫米，共发行2500枚。

200坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行10 000枚。

据悉，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。另外，纪念币可在所有国家银行分部和国家银行官方网站（nationalbank.kz）购买。

【编译：小穆】



