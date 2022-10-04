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朝鲜向东部海域发射1枚中远程弹道导弹
2022 年 10月 4 日 星期二 , 08:13

朝鲜向东部海域发射1枚中远程弹道导弹

哈通社/阿斯塔纳/10月4日--韩联社援引韩国联合参谋本部（联参）4日消息报道称，朝鲜当天上午7时23分许在慈江道舞平里一带发射了一枚中远程弹道导弹（IRBM），该导弹向东飞过日本列岛上空后落入太平洋。

军方正在分析导弹射程、射高、飞行速度等具体参数，并加强对朝监视和警戒，保持应对态势。这是朝鲜近10天内第5次发射弹道导弹，也是时隔8个月再次发射中远程弹道导弹，挑衅力度有所升级。

此前，朝鲜于今年1月30日试射中远程弹道导弹，2月27日、3月5日、3月16日和5月25日发射新型洲际导弹（ICBM）«火星-17»号，3月24日和5月4日又发射了同为洲际导弹的«火星-15»号。

分析指出，发射中远程导弹可视为朝鲜挑衅升级的前兆，不久后很有可能发射洲际导弹并实施第七次核试验。近期，朝鲜分别于9月25日从平安北道泰川一带发射1枚、28日从平壤顺安一带发射2枚、29日从平安南道顺川一带发射2枚、10月1日从平壤顺安一带发射2枚短程弹道导弹（SRBM）。朝鲜今年来已发射弹道导弹21次，发射巡航导弹2次。此次是韩国新政府成立以来朝鲜第9次发射导弹。

据观测，朝鲜近期发射的短程导弹在飞行高度、距离、速度等参数方面有所不同，分别试射了被称为朝版«伊斯坎德尔»的«KN-23»、被称为朝版«陆军战术弹道导弹»（ATACMS）的«KN-24»、超大型火箭炮«KN-25»等多款短程弹道导弹。

专家认为，朝鲜此举意在检验各种不同环境下的导弹发射能力，收集相关数据，进而突破韩国的防御体系。也有观点指出，朝鲜近期集中发射短程导弹进行较为«克制»的挑衅，此次发射中远程弹道导弹则提升了挑衅力度。

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