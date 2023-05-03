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哈萨克斯坦将派出19名选手参加卡塔尔柔道世锦赛

2023 年 5月 3 日 星期三 , 21:47
哈萨克斯坦将派出19名选手参加卡塔尔柔道世锦赛

哈通社/阿斯塔纳/5月3日--将出战卡塔尔柔道世界锦标赛的哈萨克斯坦队人数确定。

卡塔尔柔道世界锦标赛将于5月7日至14日在多哈举行。

哈萨克斯坦将派出19名选手出战，其中包括10名男选手和9名女选手。

预计将有来自99个国家/地区的670名选手参加此次赛事。


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