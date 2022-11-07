一客机在坦桑尼亚坠湖 已致19人死亡

2022 年 11月 7 日 星期一 , 19:47

2022 年 11月 7 日 星期一 , 19:47

一客机在坦桑尼亚坠湖 已致19人死亡

哈通社/阿斯塔纳/11月7日 —— 据中新社消息，当地时间6日，精密航空的一架客机在坦桑尼亚西北部卡盖拉省布科巴地区的维多利亚湖坠毁，目前已造成19人死亡。

精密航空在6日晚些时候发表声明表示，现场救援部门已报告了19人遇难，24人获救。声明称事故发生时该机正从达累斯萨拉姆飞往布科巴，航班号为PW494，机上共有39名乘客(38名成人和1名婴儿)和4名机组人员。

社交媒体上的视频和图片显示，坠湖后这架飞机几乎被完全淹没，只有尾部浮在水面上。当地政府表示，救援人员乘船赶到飞机附近，将被困人员拉出。

6日下午，坦桑尼亚总理马贾利瓦前往失事现场，听取当地政府负责人的报告，并督促后续救援工作。

坦桑尼亚广播公司在最初的报道中称，这架飞机由于暴风雨在维多利亚湖坠落。事故原因还在进一步调查中。

据悉，精密航空是一家1993年成立的航空公司，该公司最早承揽部分热门旅游地等的私人包机业务。目前，它由肯尼亚航空公司和坦桑尼亚人合股经营。