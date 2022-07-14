2022 年 7月 14 日 星期四 20:50

哈萨克斯坦人口总数超1922万

哈通社/努尔苏丹/7月14日--哈萨克斯坦战略规划与改革署国家统计局发布数据称，截至2022年6月1日，哈萨克斯坦总人口数为19 222 600人。

其中城市人口11 460 500人，占59.6%；农村人口7 762 100，占40.4%。

较去年同期相比，全国人口增长23.78万人，增幅1.23%。

2022年1~5月人口自然增加数为10.33万人，较2021年同期（11.15万人）减少7.6%。每千人自然增长率为12.94。

民事部门提供的登记信息显示，2022年1~5月新增出生人口为16.15万人，较2021年的数据（17.52万人）减少7.6%。每千人出生率为20.28。

报告期内，死亡人口为5.85万人，较2021年的数据（6.37万人）减少8.2%。每千人死亡率为7.34。

此外，共有1384名1岁以下婴幼儿夭折，较2021年同期（1423人）减少2.7%。每千人婴幼儿夭折率为8.57。

2022年前5个月，来哈长期居留登记的外国公民总数为6 227人，出国定居人口总数为9 034人，移民缺口为-2 807人。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的85.1%和移出人数81%。

此外，国内流动人口较2020年同期下降2.1%。流动人口顺差最大的地区包括： 阿拉木图市(14 481人)、 努尔苏丹市(12 783人)、奇姆肯特市(1 773人)。