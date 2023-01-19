每19个哈国人中就有1人从事加密货币交易

2023 年 1月 19 日 星期四 , 12:31

哈通社/阿斯塔纳/1月19日 – 在19日举行的参议院（议会上院）全体会议上，参议员谢尔盖·卡尔普柳克称，当前已有超过 100 万哈萨克斯坦人在国际加密货币交易所登记注册。

参议员在发言中称，目前，哈萨克斯坦的数字资产和挖矿领域正在以极高的速度发展。

-根据非官方数据，在国际加密货币交易所注册并参与加密货币交易的哈萨克斯坦公民已经超过了100万人。- 他说。

参议员同时指出，几乎所有与加密货币相关的操作都处于«阴影当中»，即处于哈萨克斯坦的法律监管范围之外。

参议员建议，在引入加密货币市场透明度和安全性的框架内，通过法律形式，保障在阿斯塔纳国际金融中心平台上交易加密货币的协议。

- 数字采矿在当下被认为是一项高利润的活动。但是，目前哈萨克斯坦矿工们主要将精力集中在外国矿池上。因此，相关部门无法了解和公布数字矿工的实际收入。今天提交参议院审议的法律草案中，考虑了对这一行业的相关规范，即只有通过注册矿池才能实施数字挖矿。同时，通过对数字挖矿的认证，将允许全面披露哈萨克斯坦矿工的实际收入以及税收规范对他们的适用情况。- 参议员说。

值得一提的是，今天哈萨克斯坦参议院对《哈萨克斯坦共和国数字资产法》及其相关的随附文件进行了审议。

《哈萨克斯坦共和国数字资产法》的目的是解决数字采矿行业的法律监管问题。法案涉及的一系列文件，旨在为哈萨克斯坦数字资产的生产和流通以及数字采矿活动的发展创建必要的法律框架。该法律将有助于数字资产合法市场的形成，吸引该领域的外国投资并发展哈萨克斯坦经济。

上院对该法案的主旨予以了支持，但对其中一些细节条款提出了修订建议，并决定发还马吉利斯（议会下院）予以修正。

【编译：木合塔尔·木拉提】