哈通社/阿斯塔纳/8月19日--国际油价18日上涨

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨86美分，收于每桶81.25美元，涨幅为1.07%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨68美分，收于每桶84.8美元，涨幅为0.81%。