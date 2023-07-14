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哈萨克斯坦18名选手将赴意大利参加世界击剑锦标赛

2023 年 7月 14 日 星期五 , 21:52
哈萨克斯坦18名选手将赴意大利参加世界击剑锦标赛

哈通社/阿斯塔纳/7月14日--2023世界击剑锦标赛将于本月22日至30日在意大利米兰举行。

据olympic.kz网站消息，哈萨克斯坦将派出18名选手，参加此次赛事三个项目的角逐。


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