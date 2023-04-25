卡里姆·马西莫夫叛国罪罪名成立 被判处18年有期徒刑

哈通社/阿斯塔纳/4月25日 -- 一月事件后因涉嫌叛国罪被捕的前国家安全委员会主席卡里姆·马西莫夫及其三名副手被判刑。

2023年4月24日，哈萨克斯坦阿斯塔纳市刑事法庭判处前国家安全委员会主席卡里姆·马西莫夫18年有期徒刑。根据判决结果，马西莫夫的财产将被没收，其终身被禁止从事公务职务。

根据法庭出具的判决书显示，卡里姆·马西莫夫被判触犯了«叛国罪»（刑法第175条第1部分）、«企图通过暴力夺取政权罪»（刑法第179条第3部分）及«滥用职权罪»（刑法第362条第4部分第3条）。

而马西莫夫的三名副手中，前国安委副主席兼«雄狮»特种部队负责人阿努瓦尔·萨德科夫触犯«叛国罪»、«企图通过暴力夺取政权罪»和«滥用职权罪»，被判处16年有期徒刑；前国安委副主席达吾列特·叶尔古津触犯«企图通过暴力夺取政权罪»和«滥用职权罪»，被判处15年有期徒刑；前国安委副主席玛拉特·沃斯珀夫触犯«滥用职权罪»，被判处3年有期徒刑。

上述三人也被同时禁止从事公务职务。

所有四名被告人均被剥夺了将军军衔以及所有曾经被授予的国家荣誉。

根据法院公布的信息，从四名被告人处追回了总值100亿坚戈和2400万美元的资产。

法院判决结果尚未生效，被告人均有权上诉。

2022年«一月事件»爆发后，哈萨克斯坦共和国国家安全委员会1月6日依法对前国安委主席马西莫夫以背叛国家罪名展开调查，并于当月8日对其予以逮捕。相关调查显示，在«一月事件»期间，根据马西莫夫的命令，国家安全委员会部分安全机构人员擅离职守，放任不法分子对重要国家机构发动攻击。

【编译：木合塔尔·木拉提】