努尔达吾列托夫出席上合组织成员国安全会议秘书第18次会议

哈通社/阿斯塔纳/3月29日—— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫29日在新德里出席了上海合作组织成员国安全会议秘书第18次会议。

消息称，会议就上合组织地区安全和稳定局势有关的广泛问题进行了讨论。

与会者还就国际和区域议程热点问题，其中就打击网络犯罪、恐怖主义和极端主义、武器和毒品贩卖、跨境犯罪团伙，以及稳定阿富汗局势和保障国际信息安全领域合作问题交换了意见。

努尔达吾列托夫向上合组织成员国同仁介绍了哈萨克斯坦对组织主要工作方向的立场，在考虑到我国利益的情况下，提出了一些关于进一步发展安全关键方面互动的建议。

会议决定，上合组织成员国安全会议秘书下一次会议将在哈萨克斯坦举行。