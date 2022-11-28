托卡耶夫总统出席第18届哈俄地区间合作论坛

2022 年 11月 28 日 星期一 , 18:26

哈通社/莫斯科/11月28日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日在莫斯科出席了第十八届哈萨克斯坦与俄罗斯地区间合作论坛。

消息称，两国地方政府领导人和企业界代表，以及国家机构官员出席了论坛。

哈萨克斯坦总统在会上指出，取消所有限制并在贸易领域创造互惠互利的条件将为两国经济的高质量增长铺平道路。

-上个月，两国迎来了建交30周年。这些年里，两国建立了基于友谊和睦邻合作的相互有效战略关系，以及相互信任和建设性的对话。我们在国际组织和区域一体化进程（联合国、独联体、集安组织、欧亚经济联盟、上合组织、欧安组织和亚信会议）框架下开展了积极的相互协作。这将有助于保障区域安全，以及提升欧亚的国际政策和经济作用。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，两国之间的经济合作逐年得到加强，相互贸易量稳步增长。此外，双方正在有效落实联合项目，本币交易量不断提升。

-去年，哈萨克斯坦和俄罗斯之间的贸易量达245亿美元，创历史新高。今年前9个月，双边贸易量增长5%。哈萨克斯坦向俄罗斯出口的商品种类不断增多，总价值达10万美元。较去年相比，向俄罗斯出口的商品种类由640增至1050种。从阿拉木图向俄罗斯各地方商品出口增长2.5倍，从阿斯塔纳的商品出口增长5倍。此外，边境地区之间的贸易有所增长。比如说，从阿克托别向俄罗斯的商品出口增长48%，而从巴甫洛达尔出口的商品增长36%。-他说。

总统表示，哈萨克斯坦境内共有1.7万家俄资企业运营。

-俄罗斯对哈萨克斯坦的投资逐年增长。我们将竭尽全力保障俄罗斯投资的安全，并吸引更多的俄罗斯投资商。这是两国有效合作的又一证据。去年，俄罗斯对哈萨克斯坦的投资额超过了疫情前的水平，达19亿美元。与此同时，哈萨克斯坦对俄罗斯的投资增长34%，达5.35亿美元。两国在经贸合作领域有着巨大的合作潜力。目前，双方在合作社领域正在落实总价值达230亿美元的110个联合项目，创造了近3万个工作岗位。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统呼吁加快物流网络的现代化。他认为，只有及时做出大胆的决定，才能有助于考虑贸易和经济的新增长点。这样，正在为整个欧亚空间建立一个贸易枢纽系统，为哈萨克斯坦边境地区的产品销售创造一个现代化和高效的基础设施。

此外，为进一步扩大多边互利合作，托卡耶夫总统还提议在以下领域共同动员。

-首先，应进一步加强跨境和地区间合作委员会的工作。协调和落实地区间合作项目是该委员会的主要工作任务之一。第二，应着重关注边境基础设施改善，以及提高哈俄边境过境点通关能力。我们认为，该工作应考虑到“一带一路”倡议和“北-南”跨国运输线得到落实。第三，哈萨克斯坦愿意稳步推进贸易和投资合作关系。-总统说。

托卡耶夫总统强调，在哈萨克斯坦和俄罗斯边境地区建设高速公路、创建物流枢纽和经济区，以及扩大优质可再生产品生产领域的合作是优先工作方向。 【编译：小穆】