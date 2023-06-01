哈国政府迄今向前苏联大清洗受害者提供补偿金184亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/6月1日 – 从2003年开始，哈萨克斯坦共和国政府开始向境内所有前苏联政治迫害行为的受难者提供补偿金。迄今为止，政府支付的一次性补偿金和补助金累计已达到184亿坚戈。

据哈萨克斯坦共和国劳动和社会保障部消息，依照哈萨克斯坦《为政治迫害受难者正名》法相关条款，凡是在前苏联时期被当局无理由流放并已经依法恢复名誉的人士，在向社会保障机构提出申请时，根据其不同的流放区域和流放年限，可获得四分之三倍按月计算指数至100倍按月计算指数以内的补偿款。

注：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

2003年至2022年期间，哈萨克斯坦共和国财政拨款29亿坚戈，为相关人士提供了一次性补偿金。

补偿金金额额从2588坚戈（四分之三倍按月计算指数）到345 000坚戈（100倍按月计算指数）不等。2023年共和国预算为这一目的共拨款76.8万坚戈。

劳动和社会保障部社会援助司司长阿依努尔·阿布德拉赫曼诺娃指出，这仅仅只是政府向相关人士提供的国家补偿措施中的一项内容。除此以外，国家还为前苏联政治压迫的受害者们，包括其中因故致残的已退休人士，在获得其他各类社会补助金的同时，还可额外获得1.07倍按月计算指数的特殊国家补偿金（2023年金额3 692坚戈）。

2005年起至2022年间，特殊国家补偿金已累计发放155亿坚戈。2023年，特殊国家补偿金预计将发放13亿坚戈。截至2020年5月1日，共有28 316人有资格领取这一特殊国家补偿金。

从2023年7月1日开始，前苏联政治迫害受害者，政治迫害中身心健康严重受损、致残，以及当下已退休的人士，在社会法典框架下，将根据1.23倍按月计算指数标准（2023年为4 244坚戈）领取特殊国家补偿金。

根据哈萨克斯坦共和国相关法律规定，前苏联时期政治压迫受难者恢复名誉后，还可享受以下政策权利：

·曾在苏联时期因政治迫害无端被关押、服刑、流放、在特定区域内被限制活动、遭遇强制劳动、在精神病院被强制治疗的人士，将根据其经历上述压迫的时间，为其计算三倍养老金；

·自行选择带薪假期时间及额外拥有2周无薪休假期限；

·优先安装固定电话；

·优先入住为老人和残疾人设置的疗愈院，并优先获得相应的治疗；

·优先且以折扣价安装假肢和矫形产品；

·就康复问题接受免费的律师咨询等。

除国家层面的补偿外，各地方政府亦有权根据各地财政情况，自行决定为当地已依法恢复名誉的前苏联政治迫害受难者提供资金和物质补助的标准。

例如，每年的政治迫害和大饥荒受害者纪念日期间，各地会为当地的受难者们提供一次性补偿。2023年，哈萨克斯坦各地地方政府从地方预算中为3 828名前苏联政治压迫受害者们，提供了总额4860万坚戈的一次性补偿。

在前苏联政府于20世纪实施的大清洗中，哈萨克民族社会精英中有10多万人无辜受难，其中2.5万人被枪决。共和国境内建立的古拉格集中营系统累计关押了500万政治犯，120多万各民族人士因政治迫害被流放到哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦政府自1997年开始，将每年的5月31日设立为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

阿拉木图市昨日举行了系列活动，向大清洗和大饥荒受害者们表达致以哀思。

【编译：木合塔尔·木拉提】