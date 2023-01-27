在日外国劳动者达182万人创新高

哈通社/阿斯塔纳/1月27日--据共同社报道，日本厚生劳动省27日发布的数据显示，截至2022年10月底，外国劳动者较上年增加95504人至182.2725万人，人数创新高。虽然2013年以来外国劳动者人数持续刷新最高纪录，但受新冠疫情影响，增幅仅为5.5%。入境的留学生从事«专业·技术职»的情况增加及国内永住者就业推高了人数。

厚劳省负责人指出，«疫情蔓延后，（外国劳动者）增幅放缓。»疫情前的2019年增幅为13.6%。

在劳动力短缺的背景下，雇用外国人的单位数量也创新高。较上年相比增加4.8%，达到29.879万家。按规模来看，未满30名员工的单位占整体的61.4%。

按在留资格来看，«专业·技术职»为47.9949万人，较上年增加21.7%。永住者及日本人配偶等«基于身份的在留资格»也增加2.6%，达到59.5207万人。

另一方面，受边境口岸防疫措施影响一度入境困难的技能实习生减少2.4%，为34.3254万人，连续两年减少。留学生打工为主的«资格外活动»也减少了1.1%至33.091万人。

从外国劳动者的国籍来看，越南最多，为46.2384万人，占整体的25.4%。其次为中国的38.5848万人（21.2%）以及菲律宾的20.605万人（11.3%）。从都道府县来看，外国劳动者人数最多的是东京，为50.0089万人。其次为爱知的18.8691万人和大阪的12.457万人。