日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋

2022 年 11月 17 日 星期四 , 21:49

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日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋

哈通社/东京/11月17日 —— 据共同社报道，日本团队推测一年有180亿个微塑料流入北冰洋，换算成重量约为420吨。

日本海洋研究开发机构副主任研究员池上隆仁等的团队近日发表基于观测的推测结果称，塑料垃圾劣化后破损形成的大小5毫米以下的“微塑料”一旦流入就无法回收。若不减少塑料垃圾，就会持续污染北冰洋。

该团队2020～2021年在俄罗斯和美国阿拉斯加州之间的白令海峡等地进行了调查。白令海峡是从太平洋进入北冰洋的入口，团队从科考船“未来”号下网采集了海水中的塑料。

在海峡中，每立方千米海水中平均约有70万个微塑料。团队根据来自太平洋一侧的海水平均流量，推测一年约有180亿个流入了北冰洋，还估算出海峡前方的楚科奇海的微塑料存在量是其的五分之一左右。大部分流入的塑料可能蓄积在海底、海冰和北冰洋其他区域。

在阿拉斯加北部人口较多的城镇周边海域，观测到高浓度的微塑料。有意见称每年向海洋排放的塑料垃圾有1000万吨，被鱼类摄入并阻碍生长等影响令人担忧。