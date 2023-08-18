哈通社/阿斯塔纳/8月18日--国际油价17日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨1.01美元，收于每桶80.39美元，涨幅为1.27%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨67美分，收于每桶84.12美元，涨幅为0.80%。