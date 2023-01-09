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哈居民人均货币收入增长近17%

2023 年 1月 9 日 星期一 , 12:16
哈居民人均货币收入增长近17%

哈通社/阿斯塔纳/1月9日--据inbusiness.kz网站报道，2022年第三季度，哈萨克斯坦居民人均货币收入达到24.55万坚戈，同比增长16.5%。

按地区来看，阿斯塔纳市居民人均收入最高，达33.9万坚戈，同比增长15.7%。

位居第二的是卡拉干达州，人均收入33.23坚戈，同比增长21.4%。排在第三位的是东哈州，人均收入31.27万坚戈，同比增长31.8%。

数据显示，突厥斯坦州居民收入最低，人居收入仅为15.64万坚戈，同比增长15.6%，低于全国平均增速。

哈萨克斯坦居民大部分收入（76.3%）来自劳动所得，人均约为18.04 万坚戈，这一数字较去年同期增长21.9%。其中，15.72万坚戈为雇佣劳动收入，2.32万坚戈为自雇和个体经营收入。

社会转移支付年内增长3.3%，达5.51万坚戈。其中，养老金增长4.48万坚戈，补助金增长9 100坚戈，助学金增长1000坚戈，针对性社会补助和住房补贴增长239坚戈。

亲朋好友援助和赡养费类型收入比例增长6.2%，达5500坚戈。

【编译：阿遥】


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