2022 年 8月 19 日 星期五 21:10

努尔达吾列托夫出席上合组织成员国安全会议秘书第17次会议

哈通社/努尔苏丹/8月19日—— 据总统府新闻局消息，上海合作组织成员国安全会议秘书第17次会议19日在塔什干举行，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫出席。

会议就确保上合组织成员国安全与稳定的一系列问题进行了讨论，并就打击三股势力（恐怖主义、极端主义和分裂主义）、打击武器和毒品贩运、打击跨国犯罪集团和确保国际信息安全等领域合作问题深入交换了意见。

会议指出，尽快恢复阿富汗局势是保障上合组织区域和平与安全的主要因素。各方共同表示，支持该国重建成一个独立、团结、民主与和平，以及没有恐怖主义、战争和毒品的国家。

努尔达吾列托夫转达了哈萨克斯坦对上合组织重要工作领域的立场，并根据国家利益为组织的进一步有效发展提出了一系列建议。

会上，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书呼吁各成员国在阿拉木图成立向阿富汗提供援助的联合国区域中心倡议提供支持。

根据会议结果，与会者签署了会议纪要，并决定下一次会议在印度举行。

会议框架下，努尔达吾列托夫与乌兹别克斯坦、俄罗斯、巴基斯坦和蒙古国安全会议秘书举行了会谈。

【编译：小穆】