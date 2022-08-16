转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 472.47 eur/kzt 472.66

    rub/kzt 7.84 cny/kzt 68.41
天气预报:
努尔-苏丹+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      教育

    新学年哈国中小学生总在校时间将为173天

    2022 年 8月 16 日 星期二 13:16

    哈通社/努尔苏丹/8月16日 – 哈萨克斯坦2022~2023年新学年将从2022年9月1日开始，持续至来年5月31日结束。

    根据教育部公布的消息，本学年全国共有7 637所学校开展教学活动，在校生总人数为360万人。

    消息称，本学年起始时间为2022年9月1日，学年教学时长为36周，将于2023年5月31日结束。

    2023年6月1日~8月31日为夏季假期。

    换句话说，与其他国家相比，哈萨克斯坦的中小学生将拥有长达92天的夏日休假时间。

    在本学年中，哈国中小学生将拥有4个间断的假日安排。

    分别是：秋季假期——7天（2022年10月31日~11月6日）；

    冬季假期——9天（2022年12月31日~2023年1月8日）；

    春季假期——9天（2023年3月18~26日）；

    1年级附加假期——7天（2023年2月6~12日）。

    算上国家节假日和周末，哈萨克斯坦中小学生全年365天中，在校时间将为173天。

    值得一提的是，2022-2023 学年1年级的总时长为35周，2~11年级（12年级）为36周，较往年延长了2周时间。

    教育部表示，通过增加额外的两个星期，可以加大学年整体跨度，减少一天中的课程密度，有助于学生的学习。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    #哈萨克斯坦 #教育
    Новости по теме
    焦点
    1 哈通社9月4日简报：哈萨克斯坦历史上的今天
    2 COVID-19: 过去24小时新增确诊365例 痊愈468例
    3 全国有435名新冠确诊患者在接受住院治疗
    4 哈萨克斯坦选手获得划艇世青赛第二枚奖牌
    5 叙利亚一军用直升机坠毁 机组人员全部遇难