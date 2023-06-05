哈国边境地区人口数约为170万人

哈通社/阿斯塔纳/6月5日 – 哈萨克斯坦与中国接壤地区的社会经济发展现状略显滞后。

哈萨克斯坦国家经济部日前在政务公开门户网站上发布了题为《关于批准针对2023年3月28日通过的<哈萨克斯坦共和国2023~2027年农村地区发展概念>进行补充修改的政府令》的官方文件。

在这份面向公众进行公开评议的政府文件中指出，目前，哈萨克斯坦所有的14个州级行政单位，均各自与周边的俄罗斯联邦、中华人民共和国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯和土库曼斯坦存在接壤的边境区域。

这些区域包括了65个县级行政单位，涵盖总人口数达到340余万人。其中，距离边界50公里范围内，共存在1 283个定居点，总人口近170万人。

文件指出，这些边境区域的社会经济发展水平各不相同。例如，哈萨克斯坦与吉尔吉斯和乌兹别克斯坦接壤区域的居民点，其社会经济发展水平基本与邻国的边境地区持平或发展的更好一些。

在哈萨克斯坦与俄罗斯接壤的地区，大部分与邻国相应地区的生活水平持平，少部分地区的人民收入和社会基础设施建设水平方面略有滞后。

但在哈萨克斯坦与中国接壤的地区，邻国的相应地区社会经济发展水平已经大幅度高于哈国边境区域。

文件指出，上述各个边境地区的人口状况均呈现出的明显特点是人口减少，即自然增长和移民流动呈现负指标。

文件提供的数据显示，哈国与中国交界地区的人口稠密度低于全国平均水平。哈萨克斯坦全国人口密度平均值为每平方公里7个人，而在这些地区，仅为每平方公里5.2个人。部分偏远地区甚至仅为每平方公里0.6个人。

文件表示，与中国接壤的边境地区人口减少的主要原因之一是 1997 年一些边境行政单位的撤销，以及地区中心向远离国境线的内部区域迁徙所致。

在未来的发展中，针对边境地区的社会经济发展扶持将是一个主要的发展方向。

根据这份政府文件，截至2023年1月1日，哈萨克斯坦全国范围内的东村居民点总数共有6 293个，涵盖总人口数约为780万人。

在《乡村-国家的摇篮》国家回话框架下，未来几年内，哈萨克斯坦将从共和国预算中拨款3260亿坚戈用于针对性扶持农村重点区域的发展，特别是其中发展潜力较大、人口较为集中的3500个定居点。

【编译：木合塔尔·木拉提】



