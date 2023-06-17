哈通社/阿斯塔纳/6月17日--国际油价16日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.16美元，收于每桶71.78美元，涨幅为1.64%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.94美元，收于每桶76.61美元，涨幅为1.24%。