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国际油价16日上涨

2023 年 6月 17 日 星期六 , 09:32
国际油价16日上涨

哈通社/阿斯塔纳/6月17日--国际油价16日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨1.16美元，收于每桶71.78美元，涨幅为1.64%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.94美元，收于每桶76.61美元，涨幅为1.24%。
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