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哈萨克斯坦出租车客运企业收入同比增长16%

2023 年 2月 20 日 星期一 , 13:18
哈萨克斯坦出租车客运企业收入同比增长16%

哈通社/阿斯塔纳/2月20日--哈萨克斯坦出租车服务费一年内上涨12%。

据energyprom.kz 统计网站发布的数据，阿特劳州居民对出租车服务价格上涨感受最强烈。过去一年，阿特劳州打车费上涨37.5%。紧随其后的是杰特苏州和阿拜州，分别上涨33%和31.2%。

根据Numbeo数据，截至2023年2月14日，按标准价格计算，出租车每公里里程价格最低国家包括埃及（0.16美元）、巴基斯坦（0.19美元）和白俄罗斯（0.2美元）。

全球范围内，打车费最贵的三个国家分别是瑞士（4.25美元/每公里），科威特（3.27美元/每公里）和牙买加（3.26美元/每公里）。

就独联体地区而言，出租车里程价格最便宜国家包括亚美尼亚和乌兹别克斯坦（0.26美元）、乌克兰、摩尔多瓦和俄罗斯（0.27美元）。

而在哈萨克斯坦（0.44美元/每公里）和阿塞拜疆（0.59美元/每公里），出租车服务费处于较高水平。

值得一提的是，2022年1月至12月，哈萨克斯坦出租车服务企业收入同比增长16%，达50亿坚戈。

2022年，国内出租车服务总量为24亿次，比上一年下降1.2%。

【编译：阿遥】

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