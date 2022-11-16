新冠肺炎：全球单日新增逾16万例确诊病例

2022 年 11月 16 日 星期三 , 17:16

2022 年 11月 16 日 星期三 , 17:16

新冠肺炎：全球单日新增逾16万例确诊病例

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 —— 据中新社消息，世界卫生组织官网数据，截至欧洲中部时间15日18时19分，全球单日新增新冠肺炎确诊病例161749例，累计确诊病例632533408例，累计新冠死亡病例6592320例。

美洲：美国新冠相关住院和死亡人数下降

美国约翰斯·霍普金斯大学北京时间16日11时21分发布的数据显示，美国累计确诊超9808万例，累计死亡1075086例。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)当地时间16日报道称，尽管各类具有一定免疫逃逸能力的新冠变种毒株正在传播，但近几个月来，美国与新冠有关的住院和死亡人数有所下降。今年8月31日，美国7天日均新增新冠死亡病例为571例，该数据10月31日降至365例，本月14日降至316例。

有卫生专家认为，住院和死亡人数下降可能代表美国疫情进入新阶段，但这并不代表应放松警惕。

据美国疾病控制和预防中心最新数据，在截至本月12日的一周内，奥密克戎亚型毒株BQ.1和BQ.1.1合计占美国新增新冠确诊病例的约44.2%，奥密克戎亚型毒株BA.5约占29.7%。

亚洲与欧洲：日本日增确诊超10万例

据日本厚生劳动省当地时间15日发布的数据，截至当天零时，日本单日新增确诊102829例，该数据时隔约两个月再超10万例，累计确诊超2331万例；新增死亡88例，累计死亡47715例。另据统计，东京都当天新增确诊11196例，该数据时隔约两个月再超1万例。北海道当天新增确诊逾1万例，创疫情暴发以来最高纪录。

据韩国中央防疫对策本部官网消息，截至当地时间16日零时，韩国单日新增确诊66587例，累计确诊超2635万例，累计死亡29795例。

据塔斯社报道，俄罗斯防疫指挥部当地时间15日通报，该国单日新增确诊4431例，累计确诊超2150.8万例；新增死亡64例，累计死亡391149例。

非洲：南非新冠疫苗接种人数下降

南非卫生部当地时间15日通报，目前该国日均新冠疫苗接种人数维持在5000人左右，与此前第六波新冠疫情高峰期间平均每日约24万人的数据相比有大幅下降。迄今仅约50%的南非成年人口接种了疫苗，仍未达到政府制定的目标，即67%的成年人口完成疫苗接种。

据南非官方统计，目前该国平均每周新增约2000例确诊病例。有南非卫生专家指出，接种疫苗对预防重症和死亡有明显效果，随着圣诞节等假期临近，新一波疫情高峰或将冲击南非，民众应尽快接种疫苗。

据非洲疾控中心当地时间13日发布的数据，非洲地区累计确诊超1210.6万例，累计死亡256083例。