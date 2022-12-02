全球生活成本最贵城市纽约新加坡并列第一，阿拉木图居第166

2022 年 12月 2 日 星期五 , 10:55

哈通社/阿斯塔纳/12月2日--据BBC报道，英国经济学人智库（EIU）发表全球生活成本城市排行榜报告，纽约首次位居榜首，与新加坡并列第1位，成为全球生活成本最高的城市。

经济学人智库指出，全球172座主要城市房价在过去一年飙升8.1%。这是过去20年来最大涨幅。

去年排名全球第1位的特拉维夫（以色列），今年则跌至第3位。

纽约首次领衔全球生活成本最高城市榜首，专家认为，这是由于美国高通胀和和高美元汇率导致。

全球生活成本最高城市排名：

1. 美国纽约 / 新加坡

3. 以色列特拉维夫

4. 香港 / 美国洛杉矶

6. 瑞士苏黎世

7. 瑞士日内瓦

8. 美国三藩市

9. 法国巴黎

10. 丹麦哥本哈根 / 澳洲悉尼

俄罗斯方面，莫斯科和圣彼得堡在排名上分别上升至88位和70位，原因是俄乌战争爆发，西方制裁导致能源价格上涨，而活跃的能源市场和金融限制支撑了卢布汇率。

与此同时，由于受到制裁，2022 年俄罗斯物价出现飙升。

研究者指出，较去年相比，莫斯科通货膨胀率增长17%，圣彼得堡增长19.4%。

利比亚黎波里市和叙利亚首都大马士革仍然是世界上生活成本最低的城市。

在生活成本最低的城市行列中，还有哈萨克斯坦最大城市阿拉木图和乌兹别克斯坦首都塔什干。

全球生活成本最低的城市

161.科伦坡

162.班加罗尔

163. 阿尔及尔

164. 金奈

165. 艾哈迈达巴德

166. 阿拉木图

167. 卡拉奇

168. 塔什干

169. 突尼斯

170. 德黑兰

171. 的黎波里

172. 大马士革

【编译：阿遥】