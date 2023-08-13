霍沙诺夫代表总统出席朱苏普·阔佩耶夫诞辰165周年纪念大会

哈通社/巴甫洛达尔/8月13日--受国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的委托，哈萨克斯坦议会马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫于12日出席了玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫诞辰165周年纪念大会。



纪念活动在巴甫洛达尔州巴彦阿吾勒县隆重举行。

叶尔兰·霍沙诺夫在大会上宣读了哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的贺信。总统在贺信中指出，玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫在民间文学、族谱历史和民俗传统等方面进行全面系统的研究，为弘扬丰富民族精神遗产做出了重要贡献。他所创作的诗歌和史诗作品不仅教育了人民，还开阔了哈萨克文学的视野。毫无疑问，这位伟大思想家的丰富遗产将继续惠及子孙后代。正如诗人本人所言，他的作品的核心在于传播科学，开启民智。赞美这位以深邃的洞察力和广博的知识著称为“玛什胡尔”（意为最著名的）的伟大诗人，并在人民记忆中重现他的作品，是全体国民共同的责任。

叶尔兰·霍沙诺夫指出，额尔齐斯-巴彦阿吾勒地区是一片神圣的土地，培育了许多杰出的哈萨克族子女，他们在民族历史和国家命运上留下了永恒的烙印。玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫便是其中优秀代表之一。他强调，诗人的作品在哈萨克精神宝库中占有特殊地位。

-我们知道他生活的时代充满艰辛。即便在如此动荡不安的年代，玛什胡尔朱苏普·阔佩耶夫仍然收集了大量的族谱、达斯坦（哈萨克族传统长篇民间叙事诗）和黑萨（一种特殊且重要的哈萨克族民间长诗）、童话以及经典阿依特斯（一种传统的哈萨克民间对唱形式）。这是一项巨大而艰苦的工程，为后人保留了哈萨克民间文学独特的文化审美价值。-叶尔兰·霍沙诺夫称。

最后，叶尔兰·霍沙诺夫指出，诗人的名字和丰富的遗产将永远铭刻在在人民的心中。

作为纪念大会的一部分，还举行了丰富多彩的活动，如阿肯阿依特斯、铁尔麦弹唱比赛、叼羊、赛马和哈萨克式摔跤比赛等。

【编译：阿遥】