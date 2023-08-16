哈通社/阿斯塔纳/8月16日--国际油价15日下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.52美元，收于每桶80.99美元，跌幅为1.84%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.32美元，收于每桶84.89美元，跌幅为1.53%。