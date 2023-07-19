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哈萨克斯坦青年跆拳道队在国际大赛斩获15枚奖牌

2023 年 7月 19 日 星期三 , 21:25
哈萨克斯坦青年跆拳道队在国际大赛斩获15枚奖牌

哈通社/阿斯塔纳/7月19日 —— 哈萨克斯坦青年跆拳道队在安卡拉举行的Turkish Open G-2国际大赛中斩获15枚奖牌。

据olympic.kz消息，哈萨克斯坦代表团在比赛中获得了1枚金牌、6枚银牌和8枚铜牌。
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