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哈萨克斯坦青年跆拳道队在国际大赛斩获15枚奖牌
2023 年 7月 19 日 星期三 , 21:25
哈通社/阿斯塔纳/7月19日 —— 哈萨克斯坦青年跆拳道队在安卡拉举行的Turkish Open G-2国际大赛中斩获15枚奖牌。
据olympic.kz消息，哈萨克斯坦代表团在比赛中获得了1枚金牌、6枚银牌和8枚铜牌。
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