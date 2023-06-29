托卡耶夫总统致贺信祝贺国家神经外科中心成立15周年

哈通社/阿斯塔纳/6月29日--在国家神经外科中心成立15周年之际，国家元首哈斯木-卓玛尔特·托卡耶夫发来贺信，向该中心管理团队和所有工作人员致以诚挚的祝贺。

在国家神经外科中心成立15周年庆典上，哈萨克斯坦政府副总理兼劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃宣读了总统的贺信。

-衷心祝贺国家神经外科中心成立15周年。在过去的15年里，贵中心已发展成为哈萨克斯坦乃至整个中亚地区神经外科领域的佼佼者。通过贵中心的不懈努力，我们的国民有机会接受世界上最佳实践和最独特的高科技治疗方法。贵中心的科研和专业成就得到了全球医学界广泛认可，是国内医学高质量发展的一个生动例子。-总统在贺信中表示。

托卡耶夫指出，国家神经外科中心拥有高素质的医疗团队，已成为专业知识和经验交流的重要平台。

-贵中心的医务工作者忠于事业，为提高国民的健康水平做出了重要贡献。国家将继续采取综合措施，全面发展医疗卫生事业，提高医务工作者的社会地位，并为他们提供全方位的支持。我衷心祝愿神经外科中心的全体员工，包括由杰出的外科医生、真正的爱国者赛热克·库安德克吾勒·阿克舒拉科夫领导的团队，身体健康、生活幸福，并在科学和医学领域不断取得更大的成就。-托卡耶夫总统说。

【编译：阿遥】