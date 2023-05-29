首届伊斯兰合作组织-15对话平台部长级会议在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/5月29日--据科学和高等教育部新闻处消息，首届伊斯兰合作组织-15对话平台部长级会议近日在阿拉木图市举行。

来自阿塞拜疆、喀麦隆、印度尼西亚、伊朗、约旦、马来西亚、摩洛哥、巴基斯坦、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其和阿联酋的代表团参加了会议。

会议开幕式由哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克主持。他向与会者介绍了哈萨克斯坦在科技发展方面采取的措施。

-经济的活力和成功完全取决于人力资源的发展和技术突破，当然，对客观现实的创新型观点也很重要。这也是哈萨克斯坦新经济路线优先方向之一。自2022年年初以来，哈萨克斯坦科研经费增加了70%，科研人员数量增加了1.5倍。我们已经出台了直接全额资助科研机构的相关政策，并正在逐步实施。此外，我们的领衔高等学府和大型企业正在积极发展专业化工程中心和科技园。-他说。

萨亚萨特·努尔别克指出，哈萨克斯坦将继续把代表伊合组织成员国共同利益的科技合作项目的发展作为优先考虑事项之一。

会议讨论了伊合组织-15对话平台的原则和工作程序，并审议了伊合组织成员国提出的各项合作倡议。

各代表团经过充分的讨论后商定签署了《伊斯兰会议组织-15对话平台规则和条例》等文件。

【编译：阿遥】



