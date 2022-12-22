哈乌总统签署同盟关系和国界划分等15项协议

2022 年 12月 22 日 星期四 , 19:10

哈通社/塔什干/12月22日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对乌兹别克斯坦进行国事访问框架下，同该国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫签署了一系列重要协议。

根据双边会晤结果，两国总统签署了哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国之间的同盟关系协议和哈萨克斯坦共和国与乌兹别克斯坦共和国之间的哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦国界划分协议。

与此同时，双边代表团在两国总统的见证下签署了有关成立“中亚”国际产业合作中心、电商、高等教育、环保、林业、矿物肥料生产和地方合作等项合作协议。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日下午乘专机抵达塔什干，开始对乌兹别克斯坦进行国事访问。

托卡耶夫总统随后前往位于塔什干市中心《新乌兹别克斯坦》公园向“独立纪念碑”敬献花圈，并在总统官邸参加了植树纪念活动。

22日，托卡耶夫总统参观了塔什干著名景点之一—托列比陵墓。

当天，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在国际会议中心举行隆重的欢迎仪式，迎接哈萨克斯坦总统的到访。

随后，两国元首举行了小范围和大范围会谈。

【编译：小穆】