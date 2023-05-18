生态部长：哈萨克斯坦自然保护区项目总数已达159个，其中10个禁止经济活动

哈通社/阿斯塔纳/5月18日--哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃17日与欧安组织驻阿斯塔纳项目办公室主任沃尔克·弗罗巴特会晤，双方就气候变化适应、生物多样性保护和里海动物群保护等问题交换了意见。

在讨论适应气候变化问题时，苏莱曼诺娃指出，哈萨克斯坦生态和自然资源部已经制定并批准了适应全球气候变化进程的组织和实施规则，以明确该进程每个阶段的实施细则。目前，他们正在制定实施国家自主贡献的路线图。

苏莱曼诺娃表示，哈萨克斯坦是多个国家条约缔约方，其中最基本的公约是哈政府于1994年批准加入的《生物多样性公约》。对于保护特有、稀有和濒危物种、独特的典型地带以及整体自然生态系统而言，事实证明最有效的方式是创建和维护特别保护的自然保护区系统。

据她介绍，目前全国自然保护区项目总数已达159个，其中10个禁止开展任何形式的经济活动。苏莱曼诺娃表示，为保护好里海动物群，生态和自然资源部采取行动以提高反盗猎措施在保护鱼类资源方面的有效性，并加强对水生生物资源生存状况的研究。

会晤结束时，苏莱曼诺娃表示相信欧安组织驻阿斯塔纳项目办公室将继续支持里海水生生物资源保护和研究项目。

【编译：阿遥】