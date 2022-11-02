伊斯坦布尔举行纪念阿赫梅特·拜图尔森吾勒诞辰150周年研讨会

2022 年 11月 2 日 星期三 , 08:37

2022 年 11月 2 日 星期三 , 08:37

伊斯坦布尔举行纪念阿赫梅特·拜图尔森吾勒诞辰150周年研讨会

伊斯坦布尔/哈通社/11月2日--周二，在突厥文化国际组织框架内，伊斯坦布尔举行了《阿赫梅特·拜图尔森吾勒与突厥文明》国际学术研讨会。

受哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统委托，研讨会由科学和高等教育部组织。

突厥文化国际组织（TURKSOY）秘书长苏勒坦·拉耶夫，国际突厥学院代理院长迈吉德·斐祖力，哈萨克斯坦驻土耳其特命全权大使叶尔克布兰·萨皮耶夫等政界学界人士和来自哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国的学者出席了研讨会。

哈萨克斯坦科学和高等教育部副部长塔勒哈特·耶辛库洛夫在致辞中表示，阿赫梅特·拜图尔森诺夫是所有突厥民族共同伟人。他的学说在国际科学空间，尤其是在突厥世界人文科学领域，以其改革主义思想而著称。

研讨会期间，还举行了阿赫梅特·拜图尔森诺夫作品展和图片展，播放了《哈萨克文明与阿赫梅特·拜图尔森诺夫》纪录片。

【编译：阿遥】