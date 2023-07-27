鞑靼斯坦旅行博主骑行1500公里抵达哈国探望父母

哈通社/阿斯塔纳/7月27日 – 一位鞑靼斯坦旅游博主骑自行车跨越1500多公里的路程来到哈萨克斯坦，探望父母走访家乡。

据inbusiness.kz报道，现年33岁的俄罗斯旅游博主瓦列里·斯莫奇科夫出生于库斯塔奈州，目前居住在俄罗斯鞑靼斯坦共和国的喀山。

日前，这位旅游博主花了两周半的时间，骑着一辆自行车，跨越了1570公里的路程，来到了哈萨克斯坦，与自己的父母见面。

据悉，他平均每天骑行120公里，日均骑行时间为9~10个小时，保持每小时15~17公里的时速。

在路上，他借住在朋友或亲戚的家中，并且还搭帐篷露营的三次。

为了确保骑行路上的需要，他带了不少行李，包括帐篷、睡袋、充气床垫、便携式灶台，以及各种食品和饮用水。

此外，为了拍下一路上的行程经历，他还携带了摄像装备和移动充电器等。

这些东西都被他妥善的安置在了自行车上。

作为一个旅行博主，他会把自己的日常骑行经过都拍摄下来。

- 我希望能够通过自行车骑行，激发年轻人的生活信心，让更多的人一起参与积极的活动。每当在骑行中遇到年轻人和孩子们时，我都会专门分出时间和他们交流互动。- 瓦列里·斯莫奇科夫说。

完成了此次探访家乡的骑行之旅后，这位旅行博主计划开启新的旅程，准备骑行2200公里，从库斯塔奈前往俄罗斯的库尔干市。

他表示完成此行后，将会乘坐巴士返回喀山。而自行车将会被通过邮政系统寄回。

【编译：木合塔尔·木拉提】