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一渡轮在印尼苏拉威西岛附近沉没 致至少15人死亡19人失踪
2023 年 7月 24 日 星期一 , 19:58
哈通社/阿斯塔纳/7月24日--据环球网报道，24日凌晨一艘载有40名乘客的渡轮在印尼苏拉威西岛附近沉没，至少15人死亡，另有19人失踪。
消息称，此外，有6人获救，目前已被送往医院。
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